В Новосибирске состоялся полуподпольный показ премьеры фильма «Аватар: Путь воды»

Билет на премьеру обойдется в 300 рублей. Фото: предоставлено очевидцем

В кинотеатре Калининского района Новосибирска сегодня, 22 декабря, состоялась премьера новой части фильма о Джейке Салли. «Аватар: Путь воды» можно посмотреть всего за 300 рублей.

— Показывают по принципу: сдают типа зал кинотеатра в аренду третьим лицам. По факту это как видеосалон с пираткой из 90-х. Показ прям щас идет. Народу немного. Зал неполный, — рассказала КП-Новосибирск очевидица.

«Аватар» не единственный фильм, который можно посмотреть в этом кинотеатре. Также там идут показы таких фильмов, как, например, «Черный Адам» и «Черная пантера: Ваканда навеки».

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