В Сузунском районе выберут нового главу после отправки предыдущего в СИЗО

В Сузунском районе пройдут выборы главы администрации. Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Новосибирской области выберут нового главу Сузунского района после отправки предыдущего руководителя Лилии Некрасовой в СИЗО. Соответствующий проект постановления губернатора Андрея Травникова опубликован на портале «Электронная демократия Новосибирской области».

— Назначить членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Сузунского муниципального района Новосибирской области, — сообщается в документе.

Напомним, что следствие по делу Лилии Некрасовой идет с октября 2022 года. В администрации Сузунского района прошли обыски. После было возбужденно уголовное дело за мошенничество в крупном размере. Некрасову заподозрили в фиктивном трудоустройстве своего супруга.

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