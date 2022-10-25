Главу Сузунского района Лилию Некрасову отправили в СИЗО на два месяца

Суд отправил под арест главу Сузунского района Лилию Некрасову. Фото: личная страница Лилии Некрасовой в социальной сети «ВКонтакте»

Суд отправил под арест главу Сузунского района Лилию Некрасову. Об этом стало известно во вторник, 25 октября.

— Суд избрал для Некрасовой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. В СИЗО она будет находиться до 23 декабря 2022 года, — пояснила КП-Новосибирск помощник прокурора Центрального района Оксана Толстых.

Напомним, о следственных мероприятиях в отношении главы администрации Сузунского района Лилии Некрасовой и ее супруга стало известно 24 октября. В администрации были проведены обыски сотрудниками УФСБ. Уголовное дело было возбуждено в связи с мошенничеством в крупном размере. Некрасову подозревают в фиктивном трудоустройстве ее супруга.

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