Суд частично удовлетворил иск новосибирского экс-губернатора о компенсации за уголовное преследование

Бывший губернатор Новосибирской области отсудил 7 миллионов рублей компенсации. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Новосибирске частично возместили сумму ущерба, причиненного бывшему губернатору Новосибирской области Василию Юрченко. Экс-глава региона добился самой большой компенсации за все годы судебных разбирательств – более семи миллионов рублей. Постановление опубликовали на сайте Железнодорожного районного суда в пятницу, 20 января.

– Взысканы расходы на оказание юридической помощи, а также расходы, связанные с рассмотрением вопроса о реабилитации, с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги по Новосибирской области с февраля 2020 года по декабрь 2022 года, – указано в постановлении суда.

Напомним, в 2014 году Юрченко снял с поста президент в связи с «утратой доверия». После этого в отношении экс-губернатора возбудили дело по статье о превышении должностных полномочий. В Ордынском районе пропали 1700 гектаров федеральной земли. В 2012 году губернатор превратил военный полигон на этом месте в сельскохозяйственную землю, передав гектары племзаводу «Ирмень».

В итоге дело закрыли, а в 2017 году появилось еще одно дело о превышении полномочий – незаконной продаже земли, на этот раз в центре Новосибирска. Василий Юрченко получил условный срок, а затем потребовал компенсацию за уголовное преследование.

Ранее он уже добивался компенсации в 5,8 миллиона рублей, но прокуратура через суд значительно уменьшила сумму возмещения имущественного вреда – примерно до трехсот тысяч рублей. Но адвокаты бывшего губернатора продолжили настаивать на полной компенсации.

Когда решение вступит в законную силу, из федеральной казны в пользу Юрченко выделят 7 миллионов и почти 62 тысяч рублей.

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