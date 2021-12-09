Экс-губернатору Новосибирской области Василию Юрченко отказали в компенсации 5,8 миллионов рублей

Суд отказал Юрченко в выплате полной суммы компенсации. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Экс-губернатору Новосибирской области Василию Юрченко отказали в компенсации в 5,8 миллионов рублей за уголовное преследование. Такое решение принял Железнодорожный районный суд.

Напомним, ранее бывший глава региона уже требовал эту сумму в качестве компенсации: тогда суд постановил Минфину выплатить ему 289 тысяч рублей. Но Юрченко подал апелляцию, еще раз потребовав выплатить ему компенсацию в полном объеме.

— Оставлено без изменения постановление суда, которым были взысканы в пользу Василия Юрченко с Министерства финансов Российской в счет возмещения имущественного вреда, причиненного уголовным преследованием, расходы за оказание юридической помощи, а также расходы, связанные с рассмотрением вопроса реабилитации, в общей сумме 289 847 рублей. В удовлетворении остальной части заявленных требований Василия Юрченко было отказано, — сообщили в суде.

Василий Юрченко был губернатором Новосибирской области с 2010 по 2014 год. В 2014 году Владимир Путин снял его с поста с формулировкой «в связи с утратой доверия». На Юрченко посыпались уголовные дела, но до суда дошло лишь одно — за превышение должностных полномочий. Однако позже экс-глава региона отсудил у Минфина компенсацию за уголовное преследование.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.