Экс-заместители бывшего мэра Городецкого получили должности в Новосибирске

В Новосибирск вернулись два бывших вице-мэра Корнилов и Жарков. Фото: РАТМ Холдинг / Ростислав НЕТИСОВ.

Экс-чиновники новосибирской мэрии вновь заняли не последние должности в городе. Бывшие заместители мэра вновь заявили о себе в начале 2023 года.

Анатолий Корнилов был вице-мэром с 2004 года до назначения Владимира Городецкого губернатором области. Затем работал в компании «РАТМ Холдинг». В 2023 году он возглавил стадион «Спартак».

Валерий Жарков был помощником бывшего мэра и главой департамента транспорта всего два года. До этого он возглавлял управление благоустройства и озеленения. Сейчас Жарков стал начальником городского Центра организации дорожного движения.

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