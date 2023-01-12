В Новосибирске назначен новый глава Центра организации дорожного движения

Валерий Жарков назначен руководителем ГЦОДД.
Фото: Ростислав НЕТИСОВ
Городской центр организации дорожного движения Новосибирска возглавил Валерий Жарков. Эту информацию КП-Новосибирск уточнили в приемной центра.
– Коллективу представили, приказа пока не было, – сообщили КП-Новосибирск в ГЦОДД.
По документам исполняющим обязанности директора все еще является Ирина Денисова.
Валерий Жарков десять лет назад был заместителем мэра Новосибирска, а до этого занимался благоустройством и озеленением города, был главой отдела капитального строительства.
Кроме того, Жарков работал начальником департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. В 2015 году он не вышел из отпуска. Затем, в 2017 году, Валерия Жаркова назначили главой ГКУ «Мост», но через два года уволили.
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