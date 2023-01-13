Бывший заммэра Новосибирска возглавил стадион «Спартак»

К новым обязанностям Анатолий Корнилов приступил с 12 января. Фото: РАТМ Холдинг

Новым генеральным директором стадиона «Спартак» в Новосибирске стал бывший заместитель мэра Анатолий Корнилов. Об этом сообщили в пресс-службе РАТМ Холдинга, который владеет частью акций стадиона.

− Профессиональный управленец. Работал на различных руководящих позициях в РАТМ Холдинге, до того – в мэрии и горисполкоме Новосибирска, − говорится на сайте компании.

На должности заммэра Новосибирска Анатолий Корнилов трудился с 2004 года. Он курировал организационное и правовое обеспечение, кадровую политику, обеспечение общественной безопасности, взаимодействие с общественными объединениями, правоохранительными органами и органами военного управления.

До этого сибиряк был главой администрации Центрального района.

Как сообщили в пресс-службе РАТМ Холдинга, к новым обязанностям Анатолий Корнилов приступил с 12 января.

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