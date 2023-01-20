Мэрия Новосибирска обжалует иск прокурора города об обязательной закупке новой снегоуборочной техники

Мэрия Новосибирске обжалует иск прокурора города. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэрия Новосибирска подаст апелляцию на иск прокурора о необходимости закупки 670 новых снегоуборочных машин. В пресс-центре мэрии КП-Новосибирск подтвердили, что по решению суда на департамент транспорта возложена обязанность обеспечить ДЭУ специализированной техникой для содержания улично-дорожной сети.

Однако сумму, которой бы хватило на приобретение 670 новых машин, в департаменте транспорта не рассчитывали. Решение еще не вступило в законную силу, и в мэрии собираются подавать апелляцию.

Напомним, ранее Центральный районный суд удовлетворил иск прокурора города Романа Сивака о необходимости закупки муниципалитетом дополнительной снегоуборочной техники. Иск был подан после проверки, в ходе которой прокуратура обнаружила многочисленные нарушения. Ситуацию комментировал глава Новосибирска Анатолий Локоть.

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