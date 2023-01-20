Дочь впавшей в кому после инсульта на Бали жительницы Новосибирска рассказала о состоянии матери

Дочь впавшей в кому в Индонезии сибирячки рассказала о ее состоянии. Фото: предоставлено Натальей Новосельцевой.

Жительница Новосибирска Елена Новосельцева перенесла инсульт на острове Бали и впала в кому. Скоро ее транспортируют в Россию. О том, в каком состоянии сейчас находится сибирячка, КП-Новосибирск рассказала дочь Елены, Наталья Новосельцева.

Врачи сделали Елене КТ и тут же положили на операционный стол. У нее диагностировали обширное кровоизлияние в мозг, проводили трепанацию черепа, удалили сгустки крови из мозга. Сейчас женщина не реагирует на прикосновения и лежит под капельницами. Врачи вводят ей обезболивающее.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что власти Новосибирской области решили помочь сибирячке в тяжелом состоянии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Издала нечеловеческий хрип и отключилась»: медработник ковидного госпиталя впала в кому во время отдыха на Бали

Новосибирская медсестра впала в кому во время отдыха на Бали (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber