«Спасите маму!»: власти откликнулись на мольбы эвакуировать сибирячку, впавшую в кому на Бали

Елена находится без сознания в больнице. Фото: предоставлено Натальей Новосельцевой

Власти НСО помогут эвакуировать местную жительницу Елену Новоселову, которая впала в кому на Бали. Об этом сообщили в Телеграм-канале «Новосибирская область. Официально».

Как отметили в публикации, родственники сибирячки обратились за помощью к губернатору Андрею Травникову.

− Министерство здравоохранения Новосибирской области направило запрос в страховую компанию «Росгосстрах», полис которой был приобретен Еленой Новосельцевой для выезда за рубеж, по вопросу оплаты медицинской эвакуации из Индонезии в Россию, − сообщили местные власти.

Также правительство НСО обратилось в посольство Российской Федерации в Индонезии и попросило помочь доставить пациентку в родные края.

На данный момент вопросами по перевозке занимаются сотрудники Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК). Они проводят оценку состояния сибирячки, решают, можно ли ее транспортировать, а также определяют, какой авиаборт подойдет для эвакуации.

Посольство РФ в Индонезии, в свою очередь, пообещало уладить формальности с индонезийскими властями – например, в получении разрешения на пролет самолета.

Напомним, 58-летняя Елена Новосельцева улетела отдыхать на острова. Там она перенесла микроинсульт. Состояние женщины начало потихоньку стабилизироваться, но в один из дней ей резко стало плохо. Елену госпитализировали – у нее диагностировали обширное кровоизлияние в мозг. «Спасите маму!» – умоляла дочь сибирячки.

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