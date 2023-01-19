Видео с жуткими последствиями пожара, уничтожившего комнату в общежитии в Куйбышеве, показали очевидцы

Площадь возгорания составила 18 квадратов. Фото: предоставлено очевидцами.

Очевидцы показали последствия пожара, уничтожившего комнату в общежитии № 7 кв 7-м квартале Куйбышева. Огонь уничтожил вещи и мебель на площади 18 квадратов.

– Версий ЧП пока 2: не выключенная электроплита и непотушенная сигарета. В комнате, которая выгорела, в момент пожара были 2 нетрезвых человека, – рассказали КП-Новосибирск жильцы общежития.

Ранее в ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что из горящего дома спасли 10 человек. В их числе дети и пожилые женщины. Никто не пострадал.

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