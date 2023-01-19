«Закоптило все крыло»: крупный пожар уничтожил комнату в общежитии в Куйбышеве под Новосибирском

Крупный пожар уничтожил комнату в общежитии в Куйбышеве под Новосибирском. Фото: предоставлено очевидцем.

В Куйбышеве загорелось общежитие 7-7. Огонь уничтожил одну из комнат. О ЧП КП-Новосибирск сообщили очевидцы.

– Загорелось 18 января. По какой причине произошло возгорание, пока не ясно. В комнате находились два человека в состоянии алкогольного опьянения, – рассказали очевидцы.

Из-за пожара все общежитие затянуло дымом. Люди в спешке выбегали из здания. Некоторых эвакуировали пожарные.

– Эвакуация местных во время задымления была тяжёлой. Одну пожилую женщину пришлось приводить в чувство, – добавил в беседе с КП-Новосибирск очевидец.

В ГУ МЧС по НСО пожар еще не прокомментировали.

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