12 человек спасли пожарные из горящего общежития в Куйбышеве под Новосибирском. Фото: ГУ МЧС НСО.

Стали известны новые подробности пожара в общежитии в Куйбышеве под Новосибирском. В ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали, как тушили крупное возгорание. Ранее сообщалось, что из горящего здания спасли 5 человек. Однако спасенных оказалось больше.

– До прибытия пожарной охраны из подъезда самостоятельно эвакуировались 15 человек. Из окна первого этажа пожарные спасли пожилую маломобильную женщину, с балконов второго этажа с помощью трехколенной лестницы спасли четверых человек. Звеном газодымозащитной службы при помощи спасательных устройств из квартир на 1 этаже спасли троих жильцов. При проведении разведки на втором этаже в квартире обнаружили женщину с малолетним ребенком, спасли их, – рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Также на первом этаже здания огнеборцы вырвали решётку с окна квартиры и помогли выбраться из задымленного помещения пенсионерке и ребенку. В МЧС добавили, что никто из жильцов не пострадал. У всех удовлетворительное состояние.

Администрация Куйбышевского района предоставила автобус. Там жильцы общежития смогли отогреться. Они находились там пока пожар не потушили.

Известно, что на ликвидацию возгорания ушло 22 минуты. Огонь повредил вещи и мебель на площади 18 квадратов. Тушили пожар 10 человек и 3 единицы техники. Причину ЧП установят дознаватели МЧС.

Ранее КП-Новосибирск писала, что очевидцы рассказали подробности о пожаре.

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