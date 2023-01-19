«Ребёнок чуть не задохнулся!»: Жильцы, спасшиеся из горящего общежития в Куйбышеве, рассказали подробности ЧП

Жильцы, спасшиеся из горящего общежития в Куйбышеве, рассказали подробности ЧП. Фото: предоставлено очевидцами.

Стали известны подробности крупного возгорания в общежитии № 7 в 7 квартале в Куйбышеве. Ранее сообщалось, что 18 января там загорелась комната на 1- этаже. Едкий дым быстро заполнил здание, застав жильцов врасплох.

– По какой причине произошло возгорание, пока не ясно. Версий несколько: может быть окурок на кровати или воспламенение электроплиты. В комнате в момент пожара находились два человека в состоянии алкогольного опьянения, – рассказал КП-Новосибирск один из очевидцев.

Ранее сообщалось, что из горящего общежития пожарные спасли 5 человек. В том числе одного ребенка.

– Некоторым от дыма стало плохо. Пожилую жительницу общежития пришлось приводить в чувства, – добавил очевидец.

Жильцы говорят, это чудо, что никто не пострадал.

– Я там комнату снимала на 2 этаже. Хорошо, что мы с моим ребёнком не спали. Он чуть не задохнулся, – поделилась жительница общежития, – хорошо, что все позади.

Ранее в администрации Куйбышевского района рассказали, что площадь пожара составила 18 квадратов. Огонь повредил личные вещи и мебель в комнате.

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