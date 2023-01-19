Из горящего общежития в Куйбышеве пожарные спасли пять человек. Фото: предоставлено очевидцами.

Власти прокомментировали крупное возгорание в общежитии № 7 квартала 7 в городе Куйбышев под Новосибирском. Загорелось жилое здание вечером 18 января. Огонь уничтожил комнату на первом этаже: повредил личные вещи и мебель на площади 18 квадратов.

– По прибытию пожарных подразделений из здания эвакуировано 20 человек, 5 человек спасено, в том числе 1 ребенок. На тушение привлекались 3 отделения ОП ПСЧ-13 и ПСЧ-13. Пострадавших нет, причина пожара и материальный ущерб устанавливаются, – сообщили в администрации Куйбышевского района.

Чудом никто не пострадал. Как ранее рассказывали КП-Новосибирск очевидцы, в горящей комнате находились 2 пьяных человека.

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