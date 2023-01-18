«Уже больше 100 человек»: новосибирцы выстроились в огромные очереди к купелям на Крещение

Новосибирцы выстроились в огромные очереди к купелям.
Фото: Никита МАНЬКО
В Новосибирской области в ночь на 19 января начали работать крещенские купели. В области их всего 30, а по городу 6. Многие сибиряки решили не ждать утра и отправились к водоемам прямо сейчас.
В городе открыто шесть купелей.
Фото: Никита МАНЬКО
— К купелям уже выстроились очереди из желающих, многие приехали заранее. У купели на реке Обь в Затоне собралось уже более ста человек, — передает с места событий корреспондент КП-Новосибирск.
Около купелей развернуты обогреваемые палатки, где люди могут переодеться и согреться после окунания в ледяную воду. На месте дежурят спасатели и скорая помощь.
На месте работают спасатели.
Фото: Никита МАНЬКО
КП-Новосибирск ведет прямую трансляцию, где рассказывает о том, как проходит Крещение в Новосибирске 2023
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