Крещение в Новосибирске 2023: прямая онлайн-трансляция

В области откроются 29 купелей. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Крещение в Новосибирске 2023 - один из главных праздников для верующих. В области откроют 29 купелей - вместе с верующими отмечать отправятся и корреспонденты КП-Новосибирск. Наша прямая онлайн-трансляция начнется в полночь 19 января.

Напомним, в Новосибирске купелей будет шесть, две из них откроются с полуночи 19 января - На пляже «Бумеранг» и в микрорайоне «Затон» у дома №37 на улице Заобской.

Уважаемые читатели! Если вы хотите присоединиться к нашей трансляции, присылайте ваши фото и видео на Telegram/WhatsApp по номеру 8-913-068-56-72.

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