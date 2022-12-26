Крещение в Новосибирске 2023: список купелей, советы спасателей

19 января 2023 года в Новосибирске будут работать как минимум 4 купели. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Крещение в Новосибирске - 2023 все верующие смогут встретить, окунувшись в купели. На 19 января синоптики прогнозируют морозы вплоть до -27… -32 ночью и -20… -25 днем. Публикуем список купелей на Крещение в Новосибирске - 2023.

ГДЕ МОЖНО ОКУНУТЬСЯ

Официально утвержденный полный список купелей будет сформирован в январе 2023 года. В последние годы в Новосибирске на каждое Крещение работали как минимум четыре купели. Публикуем их адреса:

- Ленинский район, р. Обь (мкр-н Затон, ул. Заобская, 97)

- Ленинский район, р. Обь (ул. Яринская, 8, акватория пожарного причала под Димитровским мостом)

- Октябрьский район, р. Обь (мкр-н Европейский Берег, ул. В. Заровного, 40)

- Советский район, Новосибирское водохранилище, ПКиО «У моря Обского» (пляж «Бумеранг»)

КРЕСТНЫЙ ХОД В НОВОСИБИРСКЕ НА КРЕЩЕНИЕ 2023

Традиционно церемония освящения купелей включает в себя крестный ход от храма до иордани. Пока запланировано только одно такое шествие.

— Утром 19 января, в 9.30, будет организован крестный ход от храма во имя Михаила Архангела до купели на Оби возле улицы Владимира Заровного, 40, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе. Новосибирской Епархии Русской Православной церкви.

СОВЕТЫ СПАСАТЕЛЕЙ: КАК ПРАВИЛЬНО ПОГРУЖАТЬСЯ В ПРОРУБЬ

Спасатели предупреждают, что крещенские купания подходят далеко не всем. Если у вас есть заболевания почек, сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, повышенное артериальное давление, не рискуйте и не окунайтесь в прорубь. Запрещено это и беременным женщинам.

Погружаться в холодную воду можно и маленьким детям, но они обязательно должны быть на руках у взрослых.

В ГУ МЧС по Новосибирской области подчеркивают, что окунаться следует только в специально оборудованных прорубях. Ни в коем случае нельзя купаться в нетрезвом состоянии даже очень закаленным людям.

— Перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку. Как минимум за час нужно обязательно поесть. К проруби необходимо подходить в удобной нескользкой и легко снимающейся обуви. Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Прыгать и нырять в прорубь нельзя! Не стоит находиться в проруби более одной минуты - достаточно 10 - 15 секунд. После купания (окунания) разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду, — предупреждают в МЧС.

Если вы все же переохладились, нужно немедленно одеться или укрыться одеялом и согреться горячим напитком. Если есть возможность, перейти в теплое помещение.

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