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НовостиОбщество18 января 2023 16:36

Администрация Ордынского района готова заплатить за новый внедорожник 1,9 миллиона

Информация об этом появилась на портале госзакупок
Надежда КАСЬЯНОВА
Администрация Ордынского района готова заплатить за внедорожник 1,9 миллиона.

Администрация Ордынского района готова заплатить за внедорожник 1,9 миллиона.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Администрация Ордынского района Новосибирской области разместила на портале госзакупок конкурс на поставку внедорожника. Заплатить за машину власти готовы 1,9 миллиона рублей.

— Цвет кузова должен быть в серых или зеленых оттенков. Мощность двигателя автомобиля с механической коробкой передач составит 100–150 лошадиных сил, объем двигателя — 2–3тысячи кубов. Год выпуска должен быть не позднее 2022, — указано в документах к закупке.

После подписания контракта доставить автомобиль администрации Ордынского района должны не позднее 30 дней.

Напомним, что в начале декабря 2022 года администрация Искитимского района объявила закупку на люксовый автомобиль за 6 миллионов для детского лагеря. Однако вскоре закупку отменили.

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