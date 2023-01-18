Администрация Ордынского района готова заплатить за новый внедорожник 1,9 миллиона

Администрация Ордынского района готова заплатить за внедорожник 1,9 миллиона. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Администрация Ордынского района Новосибирской области разместила на портале госзакупок конкурс на поставку внедорожника. Заплатить за машину власти готовы 1,9 миллиона рублей.

— Цвет кузова должен быть в серых или зеленых оттенков. Мощность двигателя автомобиля с механической коробкой передач составит 100–150 лошадиных сил, объем двигателя — 2–3тысячи кубов. Год выпуска должен быть не позднее 2022, — указано в документах к закупке.

После подписания контракта доставить автомобиль администрации Ордынского района должны не позднее 30 дней.

Напомним, что в начале декабря 2022 года администрация Искитимского района объявила закупку на люксовый автомобиль за 6 миллионов для детского лагеря. Однако вскоре закупку отменили.

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