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НовостиОбщество11 декабря 2022 13:58

Администрация Искитима отменила закупку люксовой Toyota Camry за 6 миллионов рублей

ПРоизошло это за сутки до окончания приема заявок
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
Люксовое авто приобретать не будут.

Люксовое авто приобретать не будут.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Администрация Искитима больше не планирует приобретать люксовую Toyota Camry за 5,9 миллионов рублей - об этом можно судить по сайту госзакупок: такой заявки сейчас там нет. Решение было принято за сутки до окончания приема заявок.

Напомним, машина, судя по документам закупки, предназначалась для нужд ЦОиО «Лесная сказка». При этом адрес заказчика закупки был другим – улица Пушкина, 51. Там расположена администрация города Искитима.

В автомобиль планировали установить премиальную аудиосистему JBL с 9 динамиками. Но от покупки машины админстрация отказалась.

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