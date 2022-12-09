Администрация Искитима под Новосибирском покупает люксовый автомобиль за 6 миллионов рублей для детского лагеря

В Новосибирской области администрация Искитима покупает автомобиль премиум-класса для детского лагеря. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Детский лагерь в Искитиме решил приобрести седан Prestige Safety – Toyota Camry не старше 2022 года за 5,9 миллиона рублей. Как указано в документах закупки, автомобиль предоставляется для нужд ЦОиО «Лесная сказка».

При этом адрес заказчика закупки – улица Пушкина, 51. Там расположена администрация города Искитима. Также в документах указано управление финансов и налоговой политики администрации Искитима.

Подрядчик должен помыть автомобиль, почистить салон и разгладить обивку, проверить, готова ли машина к поездке. В роскошном автомобиле цвета белый перламутр или черный металлик будет установлена премиальная аудиосистема JBL с 9 динамиками.

На крутое авто, согласно закупке, полагаются две товарные накладные и два комплекта ключей.

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