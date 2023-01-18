В Новосибирской области следователи начали проверку из-за вспышки кори

В регионе зарегистрировано 45 случаев заболевания.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирской области следователи начали проверку после вспышки кори в регионе. Такое поручение отдал глава СК РФ Алесандр Бастрыкин.
— Александр Иванович Бастрыкин поручил и. О. Руководителя СУ СК России по Новосибирской области Антону Николаевичу Бадулину доложить о проведенных проверочных мероприятиях и установленных на данный момент обстоятельствах, а по завершении проверки — о принятом процессуальном решении, — сообщили в областном СК.
Напомним, повышенная заболеваемость корью начала фиксироваться с ноября 2022 года. Вызван скачок завозом инфекции из одной из стран Средней Азии. По последним данным Роспотребнадзора, в регионе зарегистрировано 45 случаев заболевания. 17 из заболевших — дети.
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