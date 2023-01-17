С ноября 2022 года в Новосибирской области 45 человек заболели корью. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Роспотребнадзоре назвали источник появления кори в Новосибирской области. Об этом рассказала замруководителя ведомства Лада Самойлова на пресс-конференции 17 января.

По ее словам, вирус привез с собой житель средней Азии в ноябре 2022 года. Но тогда заболевание серьезного распространения не получило.

Напомним, с ноября 2022 года в Новосибирской области зарегистрировано 45 случаев заболевания корью. 17 из заболевших — дети. В Роспотребнадзоре отметили, что инфекция на 100% управляемая вакцинопрофилактикой. Поэтому сейчас в регионе противоэпидемиологические мероприятия. Определяется круг на работе и учебе, и проводятся мероприятия в соответствии с требованиями санитарных правил.

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