В Новосибирской области зарегистрировали 45 случаев кори

В регионе зарегистрировано 45 случаев кори. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области зафиксировано 45 случаев кори. Об этом на пресс-конференции во вторник, 17 января, сообщила замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Лада Самойлова. По ее словам, среди заболевших 17 детей.

— Мы понимаем, что это единичная заболеваемость. Но инфекция на 100% управляемая средствами вакцинопрофилактики. И такое количество случаев считается неблагополучной ситуацией. Поэтому проводятся противоэпидемиологические мероприятия. Определяется круг на работе и учебе и проводятся мероприятия в соответствии с требованиями санитарных правил, — рассказала Лада Самойлова.

Самойлова отметила, что повышенная заболеваемость корью начала фиксироваться с ноября 2022 года. Вызван скачок завозом инфекции из одной из стран Средней Азии. Обычно в регионе за год регистрируют 1-3 случая кори.

Напомним, что из-за якобы вспышки кори в многоквартирном доме на Добролюбова по квартирам начала ходить сотрудница местной поликлиники, предлагая поставить прививку от кори. По словам местных, началось это после госпитализации двух жителей дома, у которых медики заподозрили корь. Однако диагноз не подтвердился.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер