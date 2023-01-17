В Новосибирской области зарегистрировали 45 случаев кори

В регионе зарегистрировано 45 случаев кори.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирской области зафиксировано 45 случаев кори. Об этом на пресс-конференции во вторник, 17 января, сообщила замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Лада Самойлова. По ее словам, среди заболевших 17 детей.
— Мы понимаем, что это единичная заболеваемость. Но инфекция на 100% управляемая средствами вакцинопрофилактики. И такое количество случаев считается неблагополучной ситуацией. Поэтому проводятся противоэпидемиологические мероприятия. Определяется круг на работе и учебе и проводятся мероприятия в соответствии с требованиями санитарных правил, — рассказала Лада Самойлова.
Самойлова отметила, что повышенная заболеваемость корью начала фиксироваться с ноября 2022 года. Вызван скачок завозом инфекции из одной из стран Средней Азии. Обычно в регионе за год регистрируют 1-3 случая кори.
Напомним, что из-за якобы вспышки кори в многоквартирном доме на Добролюбова по квартирам начала ходить сотрудница местной поликлиники, предлагая поставить прививку от кори. По словам местных, началось это после госпитализации двух жителей дома, у которых медики заподозрили корь. Однако диагноз не подтвердился.
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