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НовостиОбщество17 января 2023 11:40

Жителей многоэтажки в Новосибирске попросили вакцинироваться из-за вспышки кори

Двух жителей дома госпитализировали с подозрением на этот диагноз
Надежда КАСЬЯНОВА
Жителей многоэтажки на Добролюбова попросили вакцинироваться из-за вспышки кори.

Жителей многоэтажки на Добролюбова попросили вакцинироваться из-за вспышки кори.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

После якобы вспышки кори в доме №160/1 по улице Добролюбова в Новосибирске по квартирам начала ходить сотрудница местной поликлиники и предлагать людям вакцинироваться. По словам местных, началось это после госпитализации двух жителей дома: ребенка и одного из его родителей с подозрением на корь. Однако диагноз не подтвердился.

— Когда из первого подъезда госпитализировали двух человек с подозрением на корь, мы обратились в нашу поликлинику. Там сотрудник сказала, что ничего не подтверждено и якобы в целях профилактики девушка ходит из поликлиники по домам с предложением поставить прививку, — рассказал КП-Новосибирск один из жильцов дома.

Напомним, что с подозрением на корь 16 января из общежития 1Б НГУ была госпитализирована студентка. Других студентов тут же попросили пройти медосмотр. Однако диагноз не подтвердился.

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