Новосибирский священник рассказал о купании дома в Крещение

По словам священника, обряд омовения в Крещение можно провести дома. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Благочинный церквей Бердска иеромонах Владимир рассказал о купании в Крещение дома. Для этого можно использовать обычную воду из-под крана, набранную в праздник. Или же сходить за святой водой в храм.

— В Крещение вода везде освещена Благодатью Божией: в реках, в морях, в озёрах и просто вода из крана. Потому совершить обряд омовение можно и дома, но в условиях уже более комфортных для нашего организма. В праздник Крещения Господня вся вода имеет целебную силу, и долго остается свежей. Употреблять её нужно небольшими порциями, причём крещенскую воду можно разбавлять с обычной питьевой, — передали слова иеромонаха в мэрии Бердска.

Напомним, что в Новосибирске будет открыто 6 купелей, еще 23 планировалось открыть в области. Однако жителям не всех районах региона удастся окунуться в прорубь в Крещение. Так без купелей остался Куйбышевский район. Всему виной двойной лед на реке Омь.

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