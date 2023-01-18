Помешал двойной лед: жители Куйбышева под Новосибирском остались без крещенских купаний

В Куйбышеве под Новосибирском отменили крещенские купания. Фото: Администрация Куйбышевского района.

Жители Куйбышева в Новосибирской области остались без крещенский омовений в проруби. Причина этому – двойной лед на реке Омь. Об этом рассказали в местной администрации.

– В Куйбышеве обследовали лед. Установлено, что на реке этой зимой образовался двойной лед с водяной прослойкой. В таких условиях проводить массовые купания в проруби запрещено по соображениям безопасности, – говорится в сообщении администрации Куйбышевского района.

Специалисты установили, что толщина верхнего льда – 8 см. За ним идет водная прослойка в 8 см. А уже за водой лед, толщина которого 32 см. При этом глубина Оми составляет примерно 120 см без льда.

– Предварительная причина двойного льда - резкое изменение уровня воды в реке после ледостава, – уточнил начальник отдела ГО и ЧС администрации Куйбышевского района Никита Остапенко.

Власти не рекомендовали сибирякам самостоятельно организовывать купели в водоемах. Это опасно для жизни.

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