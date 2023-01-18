Общественная палата поднимет вопрос об отмене прямых выборов мэра Новосибирска

В Новосибирске начали обсуждать возможность отмены прямых выборов мэра.
Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске обсуждают возможность отмены прямых выборов мэра. Об этом рассказали в пресс-службе общественной палаты региона.
Вопрос уже рассмотрела комиссия по патриотическому воспитанию и делам ветеранов, 19 января его продолжат обсуждать на заседании по общественному контролю и экспертизе.
Председатель общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева подчеркнула, что на комиссиях будет рассмотрен опыт других городов: как плюсы, так и минусы конкурсного назначения. Результаты станут известны 26 января.
Напомним, ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал о том, что пока не участвует в подобных обсуждениях, а губернатор региона Андрей Травников заявил, что для отмены прямых выборов главы города нет никаких препятствий.
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