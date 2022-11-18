Анатолий Локоть прокомментировал вероятность отмены прямых выборов мэра в Новосибирске

В Новосибирске пока не обсуждают отмену прямых выборов мэра. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

После отмены прямых выборов мэра в Томске новосибирцы заподозрили, что в столице Сибири тоже могут произойти изменения. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал ситуацию на часе прессы в пятницу, 18 ноября.

– В первом чтении приняты поправки к изменению закона 131 (федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» – прим.ред.). Все зависит от того, в каком виде окончательно будут приняты эти поправки. Пока обсуждений никаких не было, – сообщил Анатолий Локоть.

Прямые выборы мэра на данный момент действуют еще в восьми городах России, кроме Новосибирска.

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