Губернатор Андрей Травников высказался об отмене прямых выборов мэра Новосибирска

Губернатор Андрей Травников не исключил отмену прямых выборов мэра Новосибирска. Фото: Александр ГЛУЗ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников не исключил отмену прямых выборов мэра Новосибирска. Данную тему он поднял на пресс-конференции 16 декабря.

Напомним, ранее появилась информация, что в Новосибирске могут отменить прямые выборы мэра. Недавно такое решение приняли в соседнем Томске. Там прямые выборы мэра заменили конкурсом, в котором окончательное решение принимает специальная комиссия.

Губернатор НСО отметил, что изменения возможны и в столице Сибири.

− Отмена возможна. Никаких препятствий не вижу, − подчеркнул Андрей Травников.

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