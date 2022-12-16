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НовостиОбщество16 декабря 2022 6:29

Губернатор Андрей Травников высказался об отмене прямых выборов мэра Новосибирска

Глава региона заявил, что не видит никаких препятствий для этого
Анастасия ХРОМЫХ
Губернатор Андрей Травников не исключил отмену прямых выборов мэра Новосибирска.

Губернатор Андрей Травников не исключил отмену прямых выборов мэра Новосибирска.

Фото: Александр ГЛУЗ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников не исключил отмену прямых выборов мэра Новосибирска. Данную тему он поднял на пресс-конференции 16 декабря.

Напомним, ранее появилась информация, что в Новосибирске могут отменить прямые выборы мэра. Недавно такое решение приняли в соседнем Томске. Там прямые выборы мэра заменили конкурсом, в котором окончательное решение принимает специальная комиссия.

Губернатор НСО отметил, что изменения возможны и в столице Сибири.

− Отмена возможна. Никаких препятствий не вижу, − подчеркнул Андрей Травников.

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