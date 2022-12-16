Губернатор Андрей Травников высказался об отмене прямых выборов мэра Новосибирска

Губернатор Андрей Травников не исключил отмену прямых выборов мэра Новосибирска.
Фото: Александр ГЛУЗ
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников не исключил отмену прямых выборов мэра Новосибирска. Данную тему он поднял на пресс-конференции 16 декабря.
Напомним, ранее появилась информация, что в Новосибирске могут отменить прямые выборы мэра. Недавно такое решение приняли в соседнем Томске. Там прямые выборы мэра заменили конкурсом, в котором окончательное решение принимает специальная комиссия.
Губернатор НСО отметил, что изменения возможны и в столице Сибири.
− Отмена возможна. Никаких препятствий не вижу, − подчеркнул Андрей Травников.
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