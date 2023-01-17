В Новосибирске главным режиссером театра «Красный факел» стал Андрей Прикотенко

В Новосибирске в театре «Красный факел» назначили нового главного режиссера. Им стал Андрей Прикотенко.

В Новосибирске в театре «Красный факел» назначили нового главного режиссера. Им стал Андрей Прикотенко. Ранее он возглавлял труппу театра «Старый дом». Без худрука театр работал с марта 2022 года.

— Я буду стараться развивать и подчеркивать ваши сильные стороны, — заявил труппе главный режиссер. — Что касается репертуарной политики, важно делать акцент на высокий художественный уровень постановок. И, конечно, главная наша миссия — зритель, для которого мы и работаем.

Ранее Прикотенко уже сотрудничал с «Красным факелом» как приглашенный режиссер. В 2005 году он поставил здесь «Тартюфа» Жана-Батиста Мольера, а в 2010 году — «Сильвестра» Вадима Бочанова.

Напомним, ранее бывший директор театра «Старый дом» Антонида Гореявчева заняла освободившийся пост директора в «Красном факеле» вместо Александра Кулябина. Она начала работать в конце декабря 2022 года.

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