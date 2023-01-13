В Новосибирской области с 15 января прервется телевещание

Прерываться вещание будет с 15 по 22 января. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области с 15 по 22 января 2023 года будет прерываться теле- и радиовещание из-за ремонтных работ на передатчиках. Об этом сообщили в Сибирском региональном центре РТРС.

— На станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий, — пояснили в РТРС.

Напомним, что из-за профилактических работ теле- и радиовещание сильно сбоило 17 октября 2022 года. Перерывы в эфире доходили до 17 минут. А в новогоднюю ночь по неизвестным причинам без праздничных программ остались пенсионеры Первомайского района.

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