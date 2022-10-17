В Новосибирской области прервали вещание радио и телеканалов из-за профилактики

В Новосибирской области прервалось вещание телеканалов и радио. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 17 октября, в Новосибирской области перестали работать телеканалы и радио из-за профилактических работ. Об этом сообщили на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети.

В Новосибирске до 11 часов не работали «Радио России», «Страна», «СуперТВ», «НСК 49», «Маяк», «Радио Вера», «Радиоканал МИР «+4», «Русское Радио», «Серебряный дождь», Радио «Юнитон», DFM, «Вести ФМ», Радиостанция «ХИТ-ФМ», и в том числе наше радио «Комсомольская правда».

Перебои с вещанием на основных цифровых телеканалах продолжатся до 14 часов. На каналах Disney и «Ю-ТВ» – до 17 часов.

До 16 часов не будет работать «Радио 7», «Наше Радио», «Ретро FM» Новосибирск, «Ретро FM», «Новое радио», «Новосибирская Городская Волна», «Бизнес ФМ» Новосибирск, «Бизнес ФМ» Москва, «Сто шесть и семь в Новосибирске», «Радио Дача», «Европа Плюс» Новосибирск, «Европа Плюс». Радио 54 – до 18 часов, Радио-Любовь – до 15 часов.

До 20 октября могут продлиться перебои на радио «Маяк», «Вести ФМ», а также на телеканалах Disney, «Ю-ТВ» и «Суббота» с 12:18 до 13:16. Помехи в эфире ожидаются максимум 17 минут в сутки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber