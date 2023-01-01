В Новосибирске у пенсионеров в ночь с 31 декабря на 1 января отключили телевидение

У пенсионеров в Первомайском районе в ночь с 31 декабря на 1 января отключили телевидение. Фото: Алена КУЛЕШОВА

В Новосибирске у пенсионеров в Первомайском районе в ночь с 31 декабря на 1 января отключили телевидение. Неполадки возникли примерно в шесть часов вечера.

— Как рассказала мне соседка из дома на улице Одоевского 110, у них в Новый год пропала картинка на ТВ. Может сбой у телеоператора, а может — кто-то просто неудачно в щитке копался и наделал проблем. У нас же большинство жителей смотрят ТВ не по общедомовой антенне, а через интернет. А вот бабушки как раз антенной пользуются, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница.

Дозвониться до компании НовАКТВ («‎Новосибирское антенно-кабельное телевизионное вещание»), которая обслуживает жителей дома корреспонденту КП-Новосибирск на момент публикации не удалось.

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