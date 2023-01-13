Девушке вернули деньги. Фото: скриншот из видео/предоставлено Дианой/Анна ПАШАГИНА

Новосибирская полиция начала проверку по косметологу, наколовшей девушкам кривые губы. Об этом сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

- В отдел полиции № 1 «Центральный» Управления МВД России по городу Новосибирску поступило заявление от местной жительницы о том, что ей была некачественно оказана услуга в сфере косметологии в салоне, расположенном на улице Ленина в Центральном районе. Полицейские приняли заявление в установленном порядке, - уточнили в ведомстве.

В конце декабря 2022 года результаты проверки полицейские отправили в Роспотребнадзор. Сотрудники должны были принять решение по административной статье «Продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований».

- Аналогичные заявления поступили еще от двух девушек. В настоящее время по данным заявлениям проводятся проверочные мероприятия, - уточнили в региональной пресс-службе.

Напомним, что «облаву» на косметолога устроили в середине декабря 2022 года. Девушке со скандалом удалось вернуть деньги. Оказалось, что от рук женщины пострадали еще несколько сибирячек.

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