«Вы что, всех одним шприцем колете?»: клиентка натравила «полицию эстетики» на косметолога, которая криво наколола ей губы

Девушка раньше наращивала ресницы, а теперь колет губы. Фото: скриншот из видео/предоставлено Дианой/Анна ПАШАГИНА

Сотрудники московского фонда «Черный шприц», который борется с лжеврачами, наведались к новосибирскому косметологу - она пряталась от недовольной клиентки, и девушка не могла вернуть свои деньги. Корреспондент КП-Новосибирск побывала на этой «общественной закупке».

«ХОТЕЛА КАК НА ФОТОГРАФИИ»

Начнем по порядку. В поле зрения фонда попала некая Ульяна*. Судя по отзывам в социальных сетях, девушка раньше наращивала ресницы, но держались они от силы день-два, а потом начинали выпадать. Имена и номера телефонов она меняла: то Светланой назовется, то Аленой.

- Наращивание выполнялось минут 40 - 60, на вопрос: «Почему так быстро?» - получила ответ, что она уже давно этим занимается и рука набита. Во время наращивания у меня очень колол и слезился глаз. Вечером я написала ей, что краснота не проходит и реснички начали выпадать пучками, попросила вернуть деньги за работу, она долго игнорировала, - пишет одна из клиенток Ульяны в соцсетях.

У Дианы были тонкие губы. Фото: предоставлено Дианой

Вскоре выяснилось, что лешмейкер пошла на «повышение» и начала колоть губы. Одной из клиенток стала 18-летняя Диана Селезнева.

- У меня свои губы тоненькие. Первый раз делала у другого косметолога, но она уехала в Москву. Нашла Ульяну в соцсетях. Понравились ее работы, вот и записалась. Она мне пообещала, что сделает так же, как на фотографиях. Процедура стоила 5500 рублей, - рассказала КП-Новосибирск Диана Селезнева.

30 ноября Диана приехала на процедуру. По словам девушки, ей с порога начали наносить анестезию, даже не дав раздеться.

- Мне не дали ни бахилы, ни шапочку. Сразу приступили к процедуре. Когда я посмотрела на себя в зеркало, увидела, что у меня увеличилась асимметрия. Одна часть верхней губы была выше другой, эта кривизна бросалась в глаза. Я спросила, станут ли губы ровными. Меня заверили, что максимум через неделю все пройдет, - продолжает девушка.

У девушки увеличилась асимметрия. Фото: предоставлено Дианой

Но прошел день - ничего не изменилось. Шли недели, Диана требовала от косметолога ответа: что делать?

- Я думала, что нужна будет коррекция. Она согласилась, записала меня на нее, взяла предоплату, а потом сказала, что, мол, уехала куда-то, и ушла в игнор. Деньги мне эти не вернула. В итоге я переделывала губы в другом салоне. Убирала старый филлер и ставила новый, - вздыхает клиентка.

«А ЕСЛИ У ЧЕЛОВЕКА ГЕПАТИТ?»

Диана обратилась за помощью к работникам фонда «Черный шприц». Они приехали в Новосибирск и отправились на контрольную закупку.

За месяц подставная девочка записалась к Ульяне на увеличение губ.

Девушка была на связи. Фото: Анна ПАШАГИНА

- Мы позвоним тебе по видеосвязи, ты заходишь в кабинет и начинаешь расспрашивать ее обо всем. Потом говоришь кодовое слово, и заходим мы. Не переживай, никто тебе губы колоть не будет, - проговаривает инструкцию Татьяна, сотрудница фонда.

Пробил час икс, и подставная клиентка идет в кабинет. Спустя 5 минут произносится заветное слово, и в кабинет заходит «полиция эстетики».

В кабинете нет условий для работы. Фото: Анна ПАШАГИНА

Перед нами самый обычный кабинет, не похожий на процедурный. Посередине кушетка с одноразовой клеенкой и подушкой и тумбочка, на которой стоит перекись и лежит шприц с препаратом.

- Вы уже использовали этот шприц наполовину! После кого он? Вы что, одним шприцем всех колете? А если у человека гепатит или еще какие-то болезни? - возмущается Тамара, директор фонда, осматривая кабинет.

Халат чем-то заляпан. Фото: Скриншот из видео

- Что здесь вообще происходит? Вы кто? - недоумевает Ульяна

Вид у девушки не как у медсестры: одноразовых перчаток не видно, а халат заляпан черными пятнами непонятно от чего.

Говорят, что косметолог хотела использовать шприц после другого человека. Фото: Анна ПАШАГИНА

- Какое у вас образование? - спрашиваю я.

- Я врач-терапевт.

- А где учились? На косметолога переучивались?

- Да, я училась на косметолога. В университете училась, - отвечает девушка и пытается выйти из кабинета, но ей перегораживают путь.

«У МЕНЯ НЕТ ДЕНЕГ»

Бежать некуда. Напротив стоит в том числе и недовольная клиентка Диана. Девушки даже вызвали полицию, чтобы написать заявление на косметолога.

- Почему вы берете предоплату и не возвращаете? Вы понимаете, что это мошенничество? Думаете, что из-за одной тысячи никто заявление не пойдет писать? - негодует Татьяна. - Верните девочке все деньги.

- У меня их сейчас нет.

- Быстро вернула!

- Хорошо, куда перевести?

Косметолог ушла и не стала ждать полицию. Фото: Анна ПАШАГИНА

Цель достигнута. 6500 рублей Диане вернули. Однако полицию Ульяна дожидаться не стала и ушла.

Приехала полиция. Фото: Анна ПАШАГИНА

Правоохранители все-таки приехали, и заявление было написано. Диана хочет, чтобы косметолога проверили на наличие образования и выяснили, почему она принимает в антисанитарных условиях. Даже если с документами все в порядке, то Ульяне придется обустраивать свой кабинет в соответствии с СанПиН.

Диана написала заявление. Фото: Анна ПАШАГИНА

*Имя изменено.

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