Специалисты ежедневно проводят выездные проверки и контролируют качество вывоза мусора. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

МинЖКХиЭ Новосибирской области проконтролирует работу новых перевозчиков ТКО. По сообщению регионального правительства, специалисты «Проектной дирекции» проводят выездные проверки контейнерных площадок, которые теперь обслуживают новые перевозчики, и следят, чтобы мусор везде был качественно убран.

— С 9 по 13 января поступило 37 обращений о вывозе ТКО. В настоящее время по всем указанным жителями адресам мусор вывезен. Сейчас работает 145 спецмашин, при необходимости коммунальные службы готовы задействовать дополнительную технику, — рассказали в мэрии.

Напомним, что 10 января «Экология-Новосибирск» расторгла три из пяти контрактов с «ЭкоТранс-Н» на транспортировку ТКО, посчитав их экономически невыгодными. Договоры касались 6 районов Новосибирска, нескольких районов области и отдельных населенных пунктов. Теперь вместо «ЭкоТранс-Н» вывозом мусора там занимаются другие операторы, в том числе и регоператор.

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