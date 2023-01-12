Мэрия Новосибирска назвала причину сбоев в вывозе мусора в городе

Мэрия Новосибирска объяснила, почему в некоторых районах города наблюдаются сбои в вывозе мусора. Фото: Экология-Новосибирск

Мэрия Новосибирска объяснила, почему в некоторых районах города наблюдаются сбои в вывозе мусора. Публикация появилась в официальном Телеграм-канале муниципалитета.

Ранее социальные сети наводнили жалобы от местных жителей − горожане сообщали о переполненных контейнерах. Причину проблемы они связали с тем, что регоператор по обращению с отходами «Экология-Новосибирск» расторг контракты с «ЭкоТранс-Н».

В мэрии заявили, что обслуживание контейнерных площадок осуществляется в штатном режиме. Так, Кировский, Советский, Первомайский и Дзержинский районы обслуживает МУП «Спецавтохозяйство». Предприятие в полном объеме вывозит отходы.

Ленинский, Октябрьский, Заельцовский и Железнодорожный районы ранее обслуживала компания «ЭкоТранс-Н». Сейчас они перешли под контроль МУП.

− Всего на линию вывели более ста мусоровозов. Для организации вывоза отходов МУП «САХ» технически оборудован всеми средствами и спецтехникой, − отметили в муниципалитете.

По трем районам Новосибирска вопрос еще не до конца решен. Дело в том, что компания «ЭкоТранс-Н» не передала в МУП некоторые необходимые данные. «Спецавтохозяйство» получает ключи и допуски на въезды на территорию многоквартирных домов, а также информацию по юридическим лицам. По этой причине не исключены небольшие сбои в вывозе мусора.

Крупногабаритные отходы вывозят без накладок. Контейнеры для раздельного сбора отходов начнут опустошать с 12 января.

В мэрии создали оперативную группу для сбора и обработки информации о сбоях вывоза ТКО. Если вы столкнулись с данной проблемой, позвоните в ЕДДС по номерам: 051, 218-68-88, 227-44-44.

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