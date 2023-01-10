«Экология-Новосибирск» расторгла три контракта с «ЭкоТранс-Н». Фото: «Экология-Новосибирск»

«Экология-Новосибирск» расторгла три из пяти контрактов с «ЭкоТранс-Н» на транспортировку ТКО, посчитав их экономически невыгодными. Информация об этом появилась на официальной странице регоператора в соцсетях.

— На основании полученных в ходе анализа данных и оценки стоимости на рынке услуг транспортировки ТКО было принято решение расторгнуть три договора между ООО «Экология-Новосибирск» и ООО «ЭкоТранс-Н». Их действие прекратились с 10 января 2023 года. С этой даты транспортировкой ТКО займутся другие перевозчики, — сообщили в «Экологии-Новосибирск».

В компании пояснили, что решение о расторжении договоров приняли после того, как внешний управляющий Владислав Баряев проанализировал движения денежных средств, сделок и всех заключенных договоров в компании. Так выяснилось, что часть заключенных сделок с «ЭкоТранс-Н» не только препятствовала восстановлению платежеспособности регионального оператора, но и усугубляет его финансовое положение.

Напомним, что с в декабре 2021 года «Экология-Новосибирск» объявила себя банкротом из-за многомилионных долгов. В результате компании назначили внешнего управляющего, чтобы тот изучил финансовое положение регоператора и помог его улучшить.

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