Семья, которая спасла девочку из коробки, найденную под Новосибирском, вновь попала на телевидение

Спасители девочки из коробки вновь попали на телевидение. Фото: стоп-кадр шоу на Первом канале.

Семья Литвиновых из Новосибирской области, которая спасла младенца, найденного в коробке, вновь попала на телевидение. На этот раз в рамках юмористической передачи «Видели видео?», и совсем по другой теме, сообщает агентство новостей ОТС-Горсайт.

Знаменитым стал питомец – французский бульдог Тося. Видео, как собака едет на снегоходе, завирусилось в интернете. Анна и Дмитрий Литвиновы рассказали, что бульдог часто перехватывает инициативу и просится за руль или покататься на ватрушке.

Собаку хотел именно Ренат – средний сын в семье и герой, спасший девочку из коробки на обочине дороги 7 января 2022 года. Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала про это рождественское чудо.

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