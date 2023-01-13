В мэрии Новосибирска объяснили, почему школьникам не разрешали бесплатно ездить в автобусах на новогодних праздниках

В мэрии объяснили, почему детям не разрешали бесплатно ездить в муниципальных автобусах на новогодних праздниках. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Новосибирска объяснили, почему в некоторых автобусах на новогодних праздниках школьников заставляли платить за проезд. Информацию предоставил департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии по запросу КП-Новосибирск.

– С 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года в адрес мэрии города Новосибирска поступило 5 обращений граждан об отказе в предоставлении права бесплатного проезда детям школьного возраста, – рассказали КП-Новосибирск в департаменте транспорта.

Кроме того, в мэрии отметили, что пассажиры, не достигшие возраста шестнадцати лет, которые находятся в транспорте без сопровождения взрослых, имеют право не выходить из него, даже если не оплатили поездку. То есть кондуктору нельзя выгонять из автобуса детей, которые рассчитывали на бесплатный проезд.

Все автобусные маршруты с нумерацией от 1 до 100, которые осуществляют перевозки в пределах Новосибирска, являются муниципальными. Однако лишь автобусы № 5, 21, 23, 36, 38, 45, 45к, 50, 52, 54, 54к, 65, 68, 72, 88 и 96 обслуживает «Новосибгортранс», только в них детям можно было ездить бесплатно. Все остальные автобусные маршруты обслуживают перевозчики различных форм собственности.

Проезд в автобусах «Новосибгортранс» за школьников оплатили из средств городского бюджета.

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