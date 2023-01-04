«Постановление им не указ»: в Новосибирске из автобусов выгоняют школьников, несмотря на бесплатный проезд на праздниках

В Новосибирске со школьников требуют оплату в автобусах, несмотря на постановление о бесплатном проезде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перед новогодними праздниками в мэрии Новосибирска сообщили, что на зимних каникулах проезд для школьников в общественном транспорте будет бесплатным. Как выяснилось, не во всем. Новосибирцы стали очевидцами, как подростков высаживают из автобусов. Объясняем, почему так происходит.

– В автобусе маршрута 30 кондуктор настоятельно выгоняла группу ребят на улице Ипподромская, пока пассажиры за них не заплатили. На остановке «Учительской» высадили ребенка. В автобусе 28 кондуктор также потребовал оплаты за проезд школьников, поясняя, что бесплатный проезд только в троллейбусе, трамвае и метро. А вот автобусы - все коммерческие перевозчики, поэтому постановление мэрии им не указ, – рассказала КП-Новосибирск жительница города Елена.

Корреспондент КП-Новосибирск переговорил с кондуктором автобуса № 39.

– Маршрут 39 является коммерческим маршрутом. А бесплатный проезд только в муниципальном транспорте, – рассказал кондуктор корреспонденту КП-Новосибирск.

Ранее сообщалось, что проезд для учеников общеобразовательных учреждений Новосибирска будет бесплатным при предъявлении справки с 26 декабря по 8 января включительно.

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