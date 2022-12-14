Новосибирские школьники на зимних каникулах смогут бесплатно ездить в общественном транспорте

В Новосибирске вводят бесплатный проезд для школьников на 2 недели. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске школьники на зимних каникулах смогут бесплатно кататься на автобусах, трамваях и троллейбусах, а также в метро. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Анатолий Локоть. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Проезд для учеников общеобразовательных учреждений Новосибирска будет бесплатным при предъявлении справки с 26 декабря по 8 января включительно.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о датах зимних каникул для школьников.

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