В новосибирских школах решили не продлевать зимние каникулы 2023.
Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Зимние каникулы у школьников не будут продлевать в Новосибирской области. Введение дистанционного обучения также пока не рассматривают. Информацию об этом на оперативном совещании в правительстве озвучил Сергей Федорчук, министр образования региона. По его словам, для введения ограничений в НСО пока нет никаких оснований.
– Пока в тех обстоятельствах, в которых мы находимся, не могу сказать, что ситуация совсем стабильная. Но стабильная для этого периода времени, – уверен министр.
Федорчук добавил, что в Минобре совместно с Роспотребнадзором отрабатывают карантинные мероприятия, которые применят в случае необходимости.
Ранее сообщалось, что в НСО могут продлить режим повышенной готовности из-за роста заболеваемости свиным гриппом, ОРВИ и коронавирусом.
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