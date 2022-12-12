Режим повышенной готовности предложили продлить до весны в Новосибирской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

Режим повышенной готовности в Новосибирской области могут продлить до 1 марта 2023 года. Связано это с ростом заболеваемости ковидом, ОРВИ и свиным гриппом. Предложение о продлении на оперативном совещании в правительстве озвучил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

– 4-ю неделю отмечается незначительный прирост заболевших. 25 956 случаев ОРВИ выявили за неделю. Это на 7% больше. В самом Новосибирске выявили 17 512 случаев, это на 7,4% больше. За неделю зарегистрировали 64 случая гриппа. В основном это свиной грипп, а также единичные случаи гриппа Б. Заболеваемость коронавирусом за неделю повысилась на 1,6%, – сообщил Александр Щербатов.

По его словам, ситуация с заболеваемостью развивается не резко. Однако он все равно допустил продление в регионе режима повышенной готовности.

– Обсуждалось предложение о продлении режима повышенной готовности. В связи с подъемом заболеваемости до 1 марта 2023 года, – добавил глава Роспотребнадзора.

Губернатор ответил, что предложение о продлении режима повышенной готовности будут рассматривать. По мнению Андрея Травникова, ситуация с заболеваемостью в области, ожидаемая.

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