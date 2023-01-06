«Со справкой в троллейбусе, а не у нас!»: в Новосибирске школьников заставляют платить в автобусах на новогодних каникулах

Новосибирцы пожаловались на платный проезд для школьников в автобусах во время каникул. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Новосибирска пожаловались на отсутствие возможности бесплатного проезда для школьников в автобусах во время зимних каникул. Кондукторы ссылаются на то, что транспорт не муниципальный, а значит, за поездку придется заплатить, есть справка из учебного учреждения или нет.

Ранее КП-Новосибирск уже сообщала о том, что детей грозились выгнать из автобусов, если они не заплатят за проезд. Однако в редакцию продолжают приходить жалобы.

– На маршруте № 6 кондуктор нам ответил: «Со справкой в троллейбусе можно, а не у нас!». С начала каникул так везде ребенку отвечают! – рассказала читательница КП-Новосибирск Лили.

Такие объявления развесили в салонах коммерческих автобусов. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

На сайте ЦУГАЭТ опубликовали дополнительную информацию с разъяснениями:

– Бесплатный проезд доступен на маршрутах трамвая и троллейбуса, а также автобусных маршрутах, обслуживаемых муниципальным казенным предприятием «Новосибгортранс» и в Новосибирском метрополитене.

К автобусам, в которых школьники все еще теоретически могут потребовать бесплатный проезд, предъявив справку, относятся всего шестнадцать маршрутов. По данным ЦУГАЭТ, это автобусы № 5, 21, 23, 36, 38, 45, 45к, 50, 52, 54, 54к, 65, 68, 72, 88 и 96.

При этом в департаменте транспорта мэрии на запрос КП-Новосибирск сообщили, что в настоящее время муниципальные контракты заключены только по 3 маршрутам: № 23, № 45, № 54. Редакция направила в мэрию еще один запрос с просьбой разрешить путаницу в данных.

Несмотря на то, что на коммерческих маршрутах детей не обязаны возить бесплатно в праздники, некоторые кондукторы не берут со школьников деньги из принципа.

– Если ребенок рассчитывает на бесплатный проезд, показывает справку, я не буду ему доказывать. Лично мне проще провезти школьника бесплатно. Мы сами не знаем, как понять, какой автобус муниципальный, как дети определить могут? – анонимно рассказал КП-Новосибирск кондуктор одного из коммерческих автобусов.

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