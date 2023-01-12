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НовостиПроисшествия12 января 2023 16:37

Возбуждено уголовное дело из-за нападения маламута на мальчика под Новосибирском

Следственный комитет проводит проверку
Надежда КАСЬЯНОВА
Дело возбудили по статье за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Дело возбудили по статье за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Следователи возбудили уголовное дело после нападения маламута на 8-летнего мальчика в поселке Кольцово под Новосибирском. Напомним, ЧП произошло 9 января. Ребенок возвращался домой из школы, когда на него неожиданно напала собака. Она вцепилась ребенку в лицо, сильно повредив нос и щеки. Ребенка пришлось госпитализировать.

— Дело возбуждено по статье 118 УК РФ за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит степень тяжести нанесенного здоровью ребенка вреда. Также будет дана оценка действиям владельца собаки, — рассказали в региональном Следственном комитете.

Напомним, что маламута, напавшего на мальчика, могут усыпить. Окончательное решение будет принято после следственной проверки.

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