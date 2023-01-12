Возбуждено уголовное дело из-за нападения маламута на мальчика под Новосибирском

Дело возбудили по статье за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Следователи возбудили уголовное дело после нападения маламута на 8-летнего мальчика в поселке Кольцово под Новосибирском. Напомним, ЧП произошло 9 января. Ребенок возвращался домой из школы, когда на него неожиданно напала собака. Она вцепилась ребенку в лицо, сильно повредив нос и щеки. Ребенка пришлось госпитализировать.

— Дело возбуждено по статье 118 УК РФ за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит степень тяжести нанесенного здоровью ребенка вреда. Также будет дана оценка действиям владельца собаки, — рассказали в региональном Следственном комитете.

Напомним, что маламута, напавшего на мальчика, могут усыпить. Окончательное решение будет принято после следственной проверки.

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