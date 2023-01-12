«Сел за руль без прав и пьяный»: в МВД рассказали подробности угона красной «Лады» в Новосибирске

В МВД рассказали подробности угона красной «Лады» в Новосибирске. Фото: "АСТ-54"\МВД МЕДИА

В МВД рассказали подробности угона красной «Лады» в Новосибирске. Напомним, инцидент случился 10 января в Кировском районе города. Владелец авто выронил ключи у подъезда, их подобрали мужчина и женщина, стоявшие неподалеку. А потом они сели в чужую машину и отправились кататься по городу. Это попало на запись камеры видеонаблюдения дома.

Но долго поездка не продлилась. Владелец машины обратился в полицию, и вскоре угонщиков задержал экипаж ДПС. Во время погони водитель «Лады» не справился с управлением и устроил ДТП с фургоном, перегородив проезд по Бердскому шоссе.

— Оказалось, что легковушкой управлял ранее лишённый водительских прав за езду в нетрезвом виде мужчина, который и в этот раз был пьян. Алкотестер показал результат 0, 672 мг/л, — сообщает сайт «МВД МЕДИА».

Теперь 38-летнему сибиряку и его 30-летней спутнице грозит наказание вплоть до десяти лет колонии по части 3 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Мужчина сейчас находится под стражей, а женщина — под подпиской о невыезде.

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