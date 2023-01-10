В Новосибирске парочка попала в ДТП на угнанной «Ладе» во время погони

Стали известны подробности жесткого ДТП на Бердском шоссе в Новосибирске. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

Стали известны подробности жесткого ДТП на Бердском шоссе в Новосибирске. Напомним, во вторник, 10 января там столкнулись «Лада Веста» и фургон.

— Владелец машины уронил ключи, угонщики их подобрали и поехали кататься. Сотрудники ГИБДД организовали погоню, в результате которой угнанный автомобиль столкнулся с фургоном, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

В паблике также опубликовано видео, где мужчина и женщина действительно подбирают ключи у подъезда, а потом садятся в авто. В МВД произошедшее пока не прокомментировали.

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